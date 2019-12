TuttoSport | Lapo Elkann, un nuovo tweet dopo quello polemico per la sconfitta di Riad

L’alba di un nuovo giorno, per Lapo Elkann. Smaltita la rabbia nell’immediato dopopartita per la prestazione della Juventus in Supercoppa («Juve vergognati»), ieri mattina – sempre su Twitter – è arrivato il passo indietro, compiuto a mente più fredda: «Voglio iniziare questo nuovo giorno facendo tanti tanti auguri di Natale a tutti i tifosi della Juve. Siamo pronti a festeggiare nuovi successi e nuove vittorie. Juve ti amo e ti amerò per sempre». Frasi accompagnate dalla foto di una maglia bianconera con sopra disegnato un cuore rosso. Dalla frustrazione alla ragione, un passaggio inevitabile per chi è tifoso della Juventus ma, soprattutto, ha un cognome di grande peso all’interno del mondo bianconero. Proprio per questo motivo il tweet consegnato alla rete dopo il 3-1 incassato dalla Lazio aveva fatto tantissimo rumore: era necessario ristabilire un equilibrio. Profondo tifoso bianconero è anche Flavio Briatore, intervenuto ieri a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento.

Anche l’imprenditore ha storto il naso di fronte alla battuta d’arresto di Riad, ma i toni sono stati più pacati: «La Juve non ha giocato ai suoi livelli ma non è stata bastonata, non vedo questa tragedia. La Lazio ha vinto, punto e basta, non dobbiamo fare processi. Una finale la puoi vincere o la puoi perdere. Il tridente è molto divertente, fa bene agli occhi vedere giocare quei tre fuoriclasse. Abbiamo una squadra forte, lo scudetto lo vincerà la Juve: ha una panchina migliore dell’Inter ma vediamo a gennaio che cosa succede. La Champions League? Non puoi fare pronostici. Io però spero di arrivare in finale. E se arriviamo in finale, stavolta la vinciamo». Tuttosport

