Lazio, ecco la Christmas Challenge: parte la sfida con i tifosi | VIDEO

La gioia per la vittoria in Supercoppa è troppo grande per non continuare ad essere condivisa con i tifosi. E così ecco nascere la Christmas Challenge, una sfida interattiva con i tifosi che potranno provare a riprodurre le movenze dei loro beniamini presenti nel video (Milinkovic, Lulic ,Correa, Luis Alberto, Immobile, Jony, Patric, Adekanye e Parolo) per poi essere vedersi condivisi sul profilo ufficiale del club biancoceleste. Squadra, società, tifoseria: un legame ogni giorno più consolidato.

