Lazio, i destini intrecciati di Cataldi e Murgia: dalla Primavera ai gol in Supercoppa contro la Juve

La Lazio di Simone Inzaghi chiude l’anno portandosi a casa il primo trofeo stagionale. Domenica 22 dicembre i biancocelesti hanno alzato al cielo di Riyadh la Supercoppa Italiana battendo la Juventus di Sarri 1-3. E’ la quinta Supercoppa della storia della Lazio.

Tante le similitudini che richiamano l’edizione della Supercoppa 2017: il vantaggio biancoceleste e il recupero della Juventus oppure l’accelerazione di Lulic che ricorda quella di Lukaku. Ma una ha la meglio su tutte: Danilo Cataldi come Murgia due anni fa. Danilo Cataldi che in pieno recupero mette a segno il gol della vittoria della Lazio. Danilo Cataldi che sigla la terza rete nel successo in Supercoppa contro la Juve, esattamente come Murgia.

AGOSTO 2017 – E’ il 13 agosto del 2017, allo Stadio Olimpico di Roma si gioca la Supercoppa Italiana. Doppietta di Ciro Immobile e Lazio in vantaggio. All’85’ la Juventus accorcia le distanze con il gol di Paulo Dybala, rigore per la Juve e ancora Dybala al 91′. Siamo in pieno recupero. Lukaku, entrato in campo pochi minuti prima, supera De Sciglio mettendo in mezzo il pallone del destino, arriva Murgia. Tira, gol. 3-2 Lazio allo scadere. E’ il 13 agosto del 2017 e allo Stadio Olimpico la Lazio batte la Juventus campione d’Italia. E’ il 13 agosto del 2017 e la Lazio alza al cielo di Roma la Supercoppa Italiana.

DICEMBRE 2019 – Supercoppa Italiana, Riyadh, Arabia Saudita. Risultato sbloccato da Luis Alberto su assist di Milinkovic-Savic al 17′. Nel recupero del primo tempo arriva la risposta della Juventus con Dybala. Nella ripresa Lulic riporta la squadra di Simone Inzaghi in vantaggio. Al 94′ Danilo Cataldi segna su punizione il gol del definitivo 1-3. La Juventus campione d’Italia rimane a guardare. Perché la Lazio è campione, ancora una volta. E’ il 22 dicembre del 2019 e la Lazio vince la quinta Supercoppa Italiana della sua storia. E’ il 22 dicembre del 2019 e la Lazio colora di biancoceleste il cielo di Riyadh.

CATALDI COME MURGIA – Entrambi romani, entrambi cresciuti nel settore giovanile della Lazio. Prima le vittorie in Primavera, poi l’ascesa in prima squadra. Destini intrecciati. O forse no. Cataldi è tornato, Murgia no. A gennaio è andato alla Spal in prestito e a giugno, ceduto nell’operazione Lazzari, è rimasto a Ferrara. Cataldi, invece, dopo le sfortunate parentesi in prestito tra Genoa e Benevento è tornato alla corte di Inzaghi. Il suo vero riscatto con la maglia della Lazio arriva una notte magica: quella del 2 marzo 2019. La Lazio vince il derby 3-0. E il terzo gol porta proprio la sua firma: Danilo “C-A-T-A-L-D-I” urla la Curva Nord in un boato. E lui vola sotto la sua Curva con la maglia al vento. E, il 22 dicembre 2019, a Riyadh, quel ragazzo nato e cresciuto con l’Aquila sul Petto, esattamente come Murgia due anni prima, sigilla la vittoria per la squadra di cui fa il tifo.

