Massimo Mauro: “Lazio, poche chance scudetto, ma quei tre davanti fanno paura a tutti”

Ormai è impossibile non parlare della Lazio in questo periodo, soprattutto quando si parla di Scudetto, visto che i biancocelesti si trovano a soli sei punti dalla testa della classifica, ma con una partita in meno. La squadra di Inzaghi è la più in forma del campionato, ma secondo Massimo Mauro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha poche chance di vittoria finale: “Scudetto? Dico che lo vince al 60% la Juventus, 30% Inter e 10% la Lazio. Quei tre fanno paura a tutti: Immobile prende sempre la porta anche se chiude gli occhi, Correa è bravissimo nei dribbling e trovare l’assist, mentre Luis Alberto ha la personalità dei grandi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’