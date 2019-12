Il Messaggero | Platini: “La Lazio non rinuncia mai a giocare. Campionato aperto, c’è il ritorno delle romane”

La Supercoppa Italiana ha messo in mostra una grande Lazio in grado di competere con tutti alla pari. Una prova di forza, soprattutto perchè ripetuta a distanza di soli quindici giorni dal successo in campionato contro i Campioni d’Italia. Sul momento dei biancocelesti e sul loro tecnico Simone Inzaghi, ai microfoni de Il Messaggero, ha parlato l’ex juventino Michel Platini: “Finalmente quest’anno in Serie A c’è un campionato aperto dove la Juventus non è più la padrona incontrastata. l’Inter ha un a rosa competitiva e poi c’è il ritorno della Lazio e della Roma. Inzaghi è capace a sfruttare al massimo le caratteristiche dei suoi calciatori. È divertente guardare le partite della Lazio, non rinuncia mai a giocare e mantiene alti i ritmi e con pochi tocchi è già dall’altra parte del terreno di gioco. Lo ha fatto vedere in Supercoppa“.

