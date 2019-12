SOCIAL | Dopo il trionfo in Supercoppa i biancocelesti si godono le vacanze | FOTO

AGGIORNAMENTO 24 DICEMBRE | Anche Danilo Cataldi raggiunge alcuni suoi compagni a Dubai, in compagnia di sua moglie Elisa Liberati e il piccolo appena nato, Tommaso.

La vittoria per 3-1 sulla Juventus ha portato la quinta Supercoppa Italiana nella bacheca biancoceleste. Vittoria meritata, con la firma di Luis Alberto nel primo tempo, e di Lulic e Cataldi nel secondo. Questa è stata l’ultima partita del 2019 della Lazio, visto che ora c’è la sosta per le feste natalizie, ed il campionato riparte il 5 gennaio, proprio con la Lazio che apre la 18° giornata di Serie A in casa del Brescia. I giocatori biancocelesti sono tornati questa mattina presto a Fiumicino, accolti da più di 500 tifosi, ed ora si goderanno il meritato riposo. Ma non tutti sono rientrati: infatti diversi giocatori non sono tornati con i compagni, per partire con le famiglie in vista delle vacanze. Da Inzaghi, Immobile e Tare a Dubai, per passare a Milinkovic, in partenza dall’aeroporto di Dubai, e Berisha, in attesa del volo che lo porta a Stoccarda. Ecco alcune Stories dei biancocelesti che, sui proprio profili Instagram, hanno postato l’inizio delle vacanze dopo il trionfo di ieri sera.

