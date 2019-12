SOCIAL | L’Ecuador ringrazia Caicedo: “Ci hai rappresentato con eccellenza nel Vecchio Continente” | FOTO

Questa volta Felipe Caicedo non ha fatto gol nella sua “zona”, ma ha comunque dato un apporto importante negli ultimi minuti tenendo il pallone alto e permettendo alla difesa di respirare. Sulla Supercoppa c’è anche la sua firma, impressa con la solita determinazione e capacità di sfruttare nel miglior modo possibile i pochi minuti a disposizione. Una notte magica per Felipe, celebrata anche dalla Federazione Ecuadoriana la quale, attraverso il proprio profilo Twitter, lo ha ringraziato per aver rappresentato l’Ecuador con eccellenza nel Vecchio Continente.

Felicitamos a @FelipaoCaicedo por el título de Supercopa de Italia, obtenido con su club @OfficialSSLazio 🇮🇹🏆👏 ¡Representando con excelencia a #Ecuador en el Viejo Continente! 🌍 📸 : @OfficialSSLazio pic.twitter.com/ZN4YNhD5Kq — FEF Ecuador (@FEFecuador) December 23, 2019

