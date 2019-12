Supercoppa, le magie di Luis Alberto incantano: è lui l’MVP | VIDEO

Ha aperto le danze chiudendo con tempismo e perfezione l’assist al bacio di Milinkovic-Savic prima di prendersi il centrocampo con autorevolezza. Come riportato dai canali ufficiali della Lazio è Luis Alberto il migliore in campo della Supercoppa Italiana scelto dai tifosi biancocelesti. Una prova di carattere leggermente offuscata dal cartellino giallo rimediato per un su Cuadrado che ha costretto Inzaghi a richiamarlo in panchina per Parolo. Un gol in mezzo a tante invenzioni che hanno tinto di biancoceleste Riyadh e marchiato la coppa con la firma del Mago.

