Tare: “Un onore rappresentare la Lazio. Il mio sogno? Vedere lo stadio pieno”

Dopo il successo di domenica pomeriggio in Supercoppa Italiana, la Lazio si sta godendo le meritate vacanze natalizie, che termineranno il 30 dicembre, giorno della ripresa degli allenamenti. Per la seduta pomeridiana è previsto, al Centro Sportivo di Formello, un allenamento a porte aperte per il pubblico, per continuare a festeggiare il trionfo contro la Juventus. Direttamente da Dubai, è intervenuto, a Radio Incontro Olympia, il d.s. biancoceleste Igli Tare, per tornare sull’argomento Supercoppa, ma non solo. Queste le sue parole: “I festeggiamenti durano fino alla fine della partita. Dal giorno dopo si guarda avanti, perché ci sono ancora tante battaglie da fare. Chi ha visto la squadra in estate ha capito che era stata costruita per andare lontano. Il problema é che all’inizio della stagione si vedeva il gioco e non si vedevano i risultati, e questo ha rallentato il nostro percorso. Dopo la gara contro l’Atalanta qualcosa é cambiato e siamo partiti. Ma conosco Roma, so che é un attimo passare dalle stelle alla stalle. Sarei bugiardo se dicessi che i complimenti non mi fanno piacere, ma dobbiamo mantenere equilibrio e serenitá. Come ho detto a Cagliari, chi vuole bene a questa squadra non deve volare troppo in alto, ma rimanere con i piedi a terra. É fondamentale andare avanti, ma con grande umiltá, perché il calcio cambia continuamente. Dovremmo essere bravi a gestire la situazione anche dopo una sconfitta e difendere ció che é stato fatto fino ad ora”.

Il 2019 ha regalato diverse gioie ai biancocelesti, dal derby vinto alla grande contro la Roma, alla conquista della Coppa Italia contro l’Atalanta, per passare poi alla doppia vittoria contro i Campioni d’Italia della Juventus in 10 giorni, dove una ha portato anche un altro trofeo nella bacheca biancoceleste. Le aspettative del d.s. per il 2020 sono chiare: “Si puó sempre fare meglio, si deve sempre guardare avanti, solo così si trovano le motivazioni per trovare nuove energie. Se uno si siede, come ci é successo dopo la Coppa Italia del 2013, quando i festeggiamenti sono durati quattro mesi, si rischia di fare un passo avanti e tre indietro. E anche la squadra all’epoca ne ha risentito. Roma non si é fatta in un giorno e per arrivare dove vogliamo arrivare dobbiamo fare un passo avanti tutti. Squadra, società e ambiente. Perché la squadra ha bisogno del sostegno del suo pubblico e siamo ancora molto lontani da quello che questi ragazzi meritano. A me piace molto il modello inglese o tedesco. Quando le squadre giocano in casa lo stadio é sempre pieno. Che sia mezzogiorno, le tre o le sei di sera. Anche se affrontano in coppa avversarie di seconda o terza lega. Ricordo lo stadio pieno il giorno di Lazio-Salisburgo, quando vincemmo 4-2. C’erano 45.000 spettatori e i giocatori tornando negli spogliatoi mi dissero che c’era un’atmosfera eccezionale. Cosí si sentono al top e riescono a dare ancora di più. Sarebbe bello ripeterlo nel girone di ritorno quando ci saranno tante battaglie decisive per il nostro futuro”.

Prima di chiudere ha parlato della sua candidatura come miglior d.s.: “Per me é un onore innanzitutto rappresentare la Lazio. Venivamo da un periodo buio e ora si vede finalmente la luce. Il tempo é sempre galantuomo ed il lavoro ti premia. Io ho fatto scelte sbagliate e scelte giuste. L’importante é metterci passione, amore e creare i presupposti per fare meglio”, ed ha voluto fare un augurio speciale a tutti i tifosi della Lazio: “Auguro tanta salute a tutti e di vedere lo stadio gioire come é successo nell’ultimo periodo. Il mio sogno é vedere lo stadio pieno. Quella sará la soddisfazione piú grande”.

