5 motivi per cui lo scudetto non è un’utopia

Il tifoso laziale lo sa: non serve fare voli pindarici o inventare falsi record per sentirsi importanti. Il tifoso laziale lo sa, che al timore iniziale in vista di un big match, a volte (anzi spesso) può seguire una grande gioia. Il tifoso laziale lo sa che la sua squadra non molla mai. Il tifoso laziale lo sa…che tutto ciò che crede impossibile la Lazio, come per magia, lo renderà possibile. Se l’obiettivo era e rimane quello di ambire ad una posizione Champions, i risultati parlano chiaro: pensare a “qualcosa in più” è lecito. Soprattutto dopo la prova dell’Olimpico contro i campioni d’Italia, o quella del Sardegna Arena o, ancora di più, la Supercoppa di pochi giorni fa a Riyad.

In casa Lazio la parola “scudetto” non è mai venuta fuori, eccezion fatta per Caicedo che, durante la cena natalizia biancoceleste, più per scherzo che per convinzione, ha menzionato il termine “tricolore”. L’ambiente laziale è tranquillo, sereno e non si pone limiti. Inzaghi ed i suoi pensano partita dopo partita: il mister è sempre meticoloso, i ragazzi sono sempre pronti a seguirlo. Anche chi subentra, spesso è fondamentale per la causa laziale. Tutto questo fa ben sperare, per la lotta Champions, ma non solo.

Perché la Lazio può arrivare prima? Ecco cinque motivi che lo spiegano, senza utopie.

1. Il primo punto, quello meno opinabile in assoluto, è legato ai punti in classifica: i capitolini distano solo 6 lunghezze dalle prime della classe (Inter e Juventus), ma hanno una gara da recuperare. Se, come si afferma, la matematica non è un’opinione, questo dato è senza dubbio il più importante.

2. Se i primi 11 della squadra mostrano individualità invidiate in Italia e non solo, gli altri restano comunque funzionali alla causa: numerosi infatti i cambi del tecnico che hanno risolto la partita. Le sostituzioni infatti sono il valore aggiunto di questa squadra. Anche chi viene impiegato con scarso minutaggio, quando entra in campo pensa solo a far bene e a vincere.

3. Le prestazioni della Lazio hanno dato consapevolezza, soprattutto le ultime. Battere la Juventus per ben due volte e a distanza di quindici giorni non è impresa da poco, soprattutto se in uno dei due incontri c’è in ballo un trofeo e, a maggior ragione, se nei 180 minuti sei riuscito a fare 6 reti ai bianconeri e a subirne solamente 2. Aggiungendo poi a questo la prova in terra sarda, emblematica di una squadra che non molla mai e che tutto può.

4. L’esclusione dall’Europa League può rivelarsi un vantaggio? È prematuro dirlo, certo è che la Lazio ha solo una competizione a cui pensare, potendo quindi dosare bene le energie. Uscire dall’Europa ha lasciato rammarico, ma i biancocelesti sono riusciti ad alzare la testa e a proiettarsi di nuovo sul campionato. L’esempio lampante è la gara contro il Cagliari, che fino a quel punto era quarta forza della classica.

5. Per ultimo, ma non per importanza, va citato il tecnico che è, senza dubbio alcuno, il collante di questa Lazio che regala emozioni a non finire. Studia, approfondisce e mette in pratica: Inzaghi così riesce ad avere la meglio sull’avversario. Inoltre valorizza ogni singolo, tanto dà far sì che tutti rendano al meglio.

Bilanci o meno, ipotesi o no, la Lazio non ha nulla da invidiare alle big: vince, diverte e da lezioni di calcio. Anche se l’obiettivo non è mai stato lo scudetto, i presupposti ci sono tutti. La speranza quindi resta quella di iniziare, e proseguire, il nuovo anno in pieno stile 2019.

