Auguri di buon Natale da tutta la redazione di LazioPress.it

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano;

ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare un altro;

ogni volta che volgi la schiena ai principi per dare spazio alle persone;

ogni volta che speri con quelli che soffrono;

ogni volta che conosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.

È Natale ogni volta che permetti al Signore di amare gli altri attraverso te.

(Madre Teresa di Calcutta)

Buon Natale, anzi buon SUPERnatale 🏆 da tutta la redazione di LazioPress.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’