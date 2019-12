La Lazio ha fatto perdere a Cristiano Ronaldo la sua prima finale dopo 12 vittorie consecutive

Il 5 volte Pallone d’Oro, Cristiano Ronaldo, ha macinato record per tutta la sua carriera. Uno di questi era la lunga striscia positiva di Finali vinte consecutivamente: si tratta di 4 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, 3 Mondiali per club, 1 Europeo ed 1 Nations League con il Portogallo, 1 Supercoppa Italiana con la Juventus.

Parliamo di un bottino conquistato dal 2014 con la vittoria della Champions League del Real Madrid nel derby contro l’Atletico, dove CR7 ha contribuito alla vittoria con un calcio di rigore nel secondo tempo supplementare (la partita è finita 1-1 nei tempi regolamentari, poi i Blancos dilagarono in quelli addizionali).

La seconda finale vinta è stata la Supercoppa Uefa, sempre nel 2014 contro il Siviglia, poi, nello stesso anno, un altro trofeo alzato: il Mondiale per Club. Passano due anni e arriva un altro trittico di finali vinte con il Real Madrid. Si tratta della Champions e del Mondiale per club, oltre all’Europeo con il Portogallo. Nel 2017 la fotocopia del 2014, con tutti i trofei europei in bacheca, fino ad arrivare alla Champions del 2018 e poi il passaggio alla Juventus. Con i bianconeri ha vinto una Supercoppa Italiana (contro il Milan) e quest’anno la Nations League con il Portogallo.

La striscia di 12 finali consecutive è stata però fermata dalla Banda Inzaghi, che ha interrotto la storia d’amore tra Cristiano Ronaldo e l’ultimo appuntamento con la conquista di un trofeo.

