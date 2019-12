Lazio, ecco quanti punti sotto l’albero di Natale: il confronto con la passata stagione

La Lazio di Simone Inzaghi chiude l’anno portandosi a casa il primo trofeo stagionale. Domenica 22 dicembre, infatti, i biancocelesti hanno alzato al cielo di Riyadh la Supercoppa Italiana battendo la Juventus di Sarri 1-3, esattamente come in campionato due settimane prima. E’ la quinta Supercoppa della storia della Lazio. Decisivi Lulic e Cataldi, dopo il primo gol messo a segno da Luis Alberto. La Lazio passa così il Natale con la Supercoppa sotto l’albero e con 36 punti (una partita in meno) terza in classifica da sola.

BILANCIO – La Lazio, lo scorso anno, è arrivata a Natale 2018 con 28 punti dopo 17 gare giocate. Quest’anno i punti in più sono 8, e c’è ancora da recuperare la partita con l’Hellas Verona (5/2/2020). A Natale 2019 la Lazio conta ben 38 reti fatte: 24 in casa e 14 in trasferta. Situazione nettamente migliore rispetto alla scorsa stagione in cui il club biancoceleste contava soltanto 26 gol. Le 38 reti di quest’anno si avvicinano al record dell’autunno 2017 in cui la squadra di Simone Inzaghi vantava il secondo miglior fatturato offensivo della Serie A con ben 43 reti (alle spalle della Juventus). Passo avanti anche per quanto riguarda i gol incassati: dopo 17 partite un anno fa erano 20, mentre quest’anno sono 16 (7 in casa e 9 in trasferta). Solo 8 vittorie per la Prima Squadra della Capitale a Natale 2018, mentre quest’anno ben 11 (6 in casa e 5 in trasferta) e soltanto 3 pareggi: 2 in casa e 1 in trasferta. Ecco un altro dato importante: quest’anno la squadra di Inzaghi ha portato a casa solo 2 sconfitte (in trasferta, Spal e Inter).

STATISTICHE SQUADRA – La Lazio, quest’anno, con una media gol di 2,38 è seconda in Serie A dietro all’Atalanta e terza nella classifica tiri con 210 totali, 127 in porta e 83 fuori. Con ben 28 assist, invece, è prima in Serie A sopra ad Atalanta, Inter e Juventus.

STATISTICHE GIOCATORI – Tante critiche e polemiche piovute addosso a Milinkovic e Luis Alberto lo scorso anno a questo punto della stagione. Colpevoli di un rendimento mediocre, lontano anni luce o forse semplicemente diverso da quello del 2017, i due venivano spesso usati come capri espiatori di una Lazio che non riusciva più a vincere. Situazione totalmente diversa quest’anno, in cui, il Mago ha rilucidato la bacchetta magica ed è tornato a sbalordire tutti i tifosi con le sue giocate d’artista. Stessa cosa per Milinkovic-Savic. Il serbo, infatti, è tornato ad essere uno dei perni fondamentali della squadra di Inzaghi, e, come ha confermato di recente il patron biancoceleste, Claudio Lotito è un vero e proprio patrimonio della Lazio. Impossibile non nominare Ciro Immobile: il Re che domina in assoluto la classifica dei capocannonieri della Serie A.

Vediamo, nel dettaglio, qualche numero rispetto alla scorsa stagione:

IMMOBILE – Re Ciro con 17 gol è primo assoluto nella classifica dei capocannonieri della Serie A. Lo segue, a distanza, Romelu Lukaku con 12 gol, Joao Pedro con 11 gol e Cristiano Ronaldo con 10 gol. 7 gol, invece, per il suo “rivale” in Nazionale Italiana, Andrea Belotti. Lo scorso anno, il bomber biancoceleste, contava 10 gol in totale a questo punto della stagione. Due in meno rispetto a Piatek e uno in meno rispetto a Cristiano Ronaldo. Un altro dato importante è quello relativo ai tiri in porta: lo scorso anno Immobile aveva calciato 29 volte nello specchio, mentre quest’anno ben 52.

LUIS ALBERTO – Con 39 tiri, 3 reti, 11 assist totali, 17 passaggi chiave e 19 occasioni da gol il Mago è tornato ad incantare tutti i tifosi laziali e non solo. Luis Alberto, infatti, è record di assist in Serie A e in Europa. Mai nessuno era andato in doppia cifra per quanto riguarda gli assist prima del termine dell’anno solare. Con i suoi 11 passaggi vincenti è davanti a De Bruyne del Manchester City (9) e a Muller del Bayern Monaco (sempre a quota 9). Inseguono poi Son del Tottenham (7) e Sancho del Borussia Dortmund (7). Nella stagione super del 2017, siglò 13 assist in Serie A più 5 in Europa League. Diciotto totali a maggio, oggi siamo già a 12 tra campionato e coppa.

