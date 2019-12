Lazio Primavera, non perdere di vista la Stella Cometa

Due vittorie consecutive ed un Natale con qualche sorriso in più in arrivo. La Lazio Primavera, reduce da una prima parte di 2019 culminata con il ritorno tra le grandi, dopo una buona partenza ha sofferto i ritmi della massima serie incappando in un lungo periodo nero. Una situazione delicata come un vaso di cristallo nella quale solamente un uomo d’esperienza come Leonardo Menichini è riuscito a fornire nuovi spunti da cui ripartire per inseguire l’obiettivo salvezza. I successi con Napoli e Fiorentina non permettono di fare voli pindarici, ma indubbiamente restituiscono sicurezze ad un gruppo con individualità molto importanti sempre più a stretto contatto con la prima squadra. La strada da percorrere è ancora molta, tocca ora alle giovani aquile non perdere di vista la Stella Cometa che indica la via.

Un Babbo Natale con i guanti

Negli ultimi giorni passando in zona Formello si aggira uno stano personaggio: vestito rosso, cintura nera, barba bianca, guanti da portiere e un sacco pieno di punti da consegnare alla Primavera biancoceleste. Nome abbastanza breve da rimanere impresso nella mente di tutti: Marco Alia. Uscite alte, basse, uno contro uno e parate su conclusioni da fuori. Un repertorio infinito da numero uno maturo pronto al salto tra i grandi che, per adesso, però si limita a deliziare il Fersini. Dei 16 punti laziali almeno un terzo sono griffati dal giovane albanese decisivo anche nell’ultima vittoria interna quando a poco dal termine ha blindato il primo palo sbarrando la via del pareggio agli ospiti. I margini di crescita sono ancora tanti, come ad esempio il gioco con i piedi, ma il potenziale di partenza impedisce di avere paura.

4-3-3, terno!

Un vero leader si vede nei momenti più difficile quando è arrivato il momento di prendere decisioni difficili, talvolta in contro tendenza. Così, dopo cinque sconfitte consecutive (6 comprese la Coppa Italia) e la Roma in arrivo, Menichini ha effettuato un’inversione ad u sorprendendo tutti. Addio 3-5-2, rivoluzione tattica e di uomini con un 4-3-3 basato sulle ripartenze: una strategia perfetta che ha confezionato le due reti che stendono i giallorossi facendo esplodere il Fersini con un derby tornato biancoceleste dopo quattro anni e mezzo. Da lì in avanti gli uomini possono variare, ma lo schema no: con il 4-3-3 nelle ultime 5 sono arrivate tre vittorie e due sconfitte. Soluzioni tattiche, ma non solo: Menichini ha ridato fiducia a ragazzi che avevano avuto poco spazio inizialmente come Bertini e Bianchi, ha preferito come fuori quota Djavan Anderson a Minala e ha sfruttato al massimo l’apporto del neo-acquisto Raul Moro. Lo spagnolo, vero jolly biancoceleste, ha dovuto attendere il transfer sino al derby per poter scendere in campo per poi diventare un pilastro inamovibile del tridente biancoceleste: baricentro basso, velocità e tecnica. Un mix d’ingredienti a cui il tecnico laziale non sa rinunciare.ù

A Natale (non) puoi

Staccare la spina, festeggiare con amici e parenti prima di ripartire per un nuovo, durissimo anno. La situazione in classifica, nona posizione a più tre dalla zona calda e con molte squadre sotto, dà un po’ di serenità, ma non troppo. Per agguantare la salvezza andranno necessariamente analizzate alcune criticità che potrebbero risultare fatali. Guardando i numeri, infatti, la Lazio ha il terzo peggior attacco della categoria (solamente Empoli e Sampdoria hanno fatto peggio) con 14 reti messe a segno in tredici match. Una statistica generatrice di un campanello d’allarme che si aggiunge al fattore concentrazione su cui lavorare con urgenza: con l’Inter un leggerezza in fase di disimpegno ha spalancato la via della porta a Fonseca per il primo vantaggio meneghino, con la Fiorentina sono bastati due lanci per creare pericoli: sul primo i toscani hanno accorciato le distanze, sul secondo Dutu, solo davanti ad Alia, non ha voluto rovinare le feste ad Armini e compagni. A Natale sono tutti più buoni, ma Menichini lo sa, la salvezza non passa per un regalo, va conquistata con sudore e fatica.

