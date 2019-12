Lotito: “Alla Lazio vinciamo perchè c’è un contesto familiare, a Salerno non sono sereni”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista a Telecolore, affrontando i temi legati alla squadra di Salerno, di cui è co-patron. Queste le sue dichiarazioni riportate da Tuttosalernitana.com: “Quando sono arrivato io non c’erano nemmeno i palloni. La Salernitana, come tutte le altre società di B, incassa 4 milioni di euro dalla Lega come mutualità: considerando che il monte ingaggi è di 9 milioni possiamo dire che noi, ogni anno, partiamo con un deficit di -5. Proprio per questo Salerno dovrebbe essere orgogliosa di avere una società come questa. Faccio io delle domande a voi: i giocatori e l’allenatore sono buoni? Gli investimenti li abbiamo fatti? Bene! Allora perchè la Salernitana non riesce ad essere nelle primissime posizioni? Ve lo dico io: miriade di infortuni, altre situazioni sotto gli occhi di tutti e non dipendenti dalla nostra volontà, una parte della stampa che destabilizza e scrive cose non veritiere, un ambiente sfilacciato. Alla Lazio vinciamo perchè c’è un contesto familiare che consente a tutti di esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, a Salerno non sono sereni e vengono continuamente criticati, offesi e sputati in faccia. Voi riuscireste a fare il vostro lavoro se altre persone vi riempissero di insulti dalla mattina alla sera? Il mio appello è all’unità, solo insieme possiamo raggiungere gli obiettivi. La serie A? Io cerco di parlare pochissimo con la stampa affinché non interpretino a piacimento le mie parole. Di certo è una stupidaggine dire che non ci vogliamo andare, mi sembra che Ventura sia un profilo di livello e certo non veniva a Salerno tanto per fare la comparsa. Ma se i giocatori rifiutano di venire per non imbattersi nelle difficoltà della piazza io che posso farci? C’è gente lì che mi porterò alla Lazio in serie A, questo significa che siamo in grado di giocarcela alla pari con tutti. Se non erro siamo a 3 punti dalle primissime posizioni e ci sono ancora due partite da giocare”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’