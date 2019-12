Luis Alberto: “La Supercoppa un premio per il gruppo. Inzaghi il “colpevole” di questo momento”

Il Mago si è ripreso la Lazio e non vuole più lasciarla. Luis Alberto, il numero 10 completo che incanta e spacca in due le difese avversarie con qualche semplice tocco. abilissimo nell’ indirizzare la finale di Supercoppa Italiana con una rete dal peso specifico fondamentale. Il match di Riyadh però sta già andando in in archivio e, dopo le feste, la Lazio dovrà essere brava a mantenere il terzo posto senza guardare troppo alla vetta. Un momento personale e collettivo molto positivo per il Mago che, in una lunga intervista rilasciata a Goal.com, ha speso parole al miele per i biancocelesti: “Penso che il mio terzo titolo conquistato con la Lazio sia già qualcosa di molto speciale sia per me che per questo progetto del club. La squadra sta vivendo un grande campionato, non c’è stato un regalo migliore per Natale di quello di terminare l’anno con un nuovo titolo. Si tratta di un premio per questo gruppo e per il buon lavoro che la Lazio sta compiendo. Mister Inzaghi è il grande “colpevole” di questo momento positivo dato che siamo insieme da quasi 4 anni ed in pratica siamo sempre gli stessi tranne dei piccoli cambiamenti e quindi ci conosciamo molto bene. Di questo va dato atto alla società che ha creato un blocco. Ci fidiamo del tecnico e siamo consapevoli che quest’anno possiamo compiere il salto di qualità di cui eravamo in attesa. Le cose stanno andando per la giusta via per noi e siamo in competizione per tutto, ma dovremo raggiungere un livello molto elevato di prestazioni che dobbiamo per raggiungere i nostri obiettivi. Dal punto di vista personale sto benissimo, quasi come sempre qui. Voglio dare il massimo mettendolo al servizio dei compagni. Ho raggiunto il profilo completo da giocatore che desideravo diventare, capace di competere al massimo livello. Ho compiuto un un salto in avanti per essere pronto a qualsiasi cosa, anche se tutto è stato reso più semplice dalla fiducia che mi hanno dato il mister ed il gruppo. Pensare allo Scudetto è un qualcosa di non ragionevole. Dobbiamo dimenticarlo. Bisogna guardare partita dopo partita e, da aprile, vedi le opportunità che abbiamo, valutare i punti ottenuti e la strada restante. Sono sicuro che se la squadra continuerà a competere in questa maniera e con questa mentalità vincente raggiungeremo certamente gli obiettivi. Chiaramente, se abbassiamo l’attenzione, faremmo un passo indietro non ammissibile. Siamo coscienti del fatto che nelle ultime stagioni non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi perché non siamo stati forti fino alla fine. Ritengo che abbiamo imparato ciò e non ci succederà più. Le mie sfide personali sono sempre quelle di giocare, dare di più e crescere, ma ovviamente il desiderio numero uno rimane è sempre quello di arrivare ad un livello elevato tale da poter raggiungere la Nazionale spagnola. Indossare la casacca del mio paese è una molto importante. Sono cosciente di stare bene, devo insistere, ricercando il mio livello elevato per entrare in lista per il campionato europeo. Si tratta di decisioni dell’allenatore , che deve scegliere i calciatori più adatti per il suo stile di gioco. Sarebbe un sogno tramutato in realtà, ancora di più se avvenisse in un Europeo. Devo continuare a lavorare per avere delle possibilità“.

