Quando le finali si sanno vincere: da un Lucas all’altro passando per la Juve

Uno fa di cognome Leiva, l’altro Biglia. Cosa accomuna questi due? Per ora solo il nome. Perchè pur avendo giocato entrambi nella Lazio, anzi il brasiliano ancora gioca, hanno poco in comune. Lucas Biglia arrivò a Roma nell’estate 2013, ma la sua carriera non cominciò molto bene. Esordisce ad agosto per la finale di Supercoppa Italiana proprio contro la Juventus, ma la sua nuova squadra perde per 4-0. Difficile ovviamente battere la Juventus, purtroppo però non si pensava potesse essere la prima di una lunga serie. Il percorso in maglia biancoceleste dell’argentino non fu poi così idilliaco, soprattutto se si parla di finali. Era una Lazio che ha brillato, in particolare quando in panchina c’era Pioli. Con le geometrie e la classe del centrocampista ex Anderlecht i biancocelesti erano formidabili. Una capacità di gestire il pallone e amministrare la squadra degna di nota. Quello che mancava forse era un pizzico di esperienza nelle gare che contano, la rabbia e la fame di vittoria che non si vedeva nei suoi occhi. Infatti nella stagione 2014-2015, quando la Lazio impartiva lezioni di calcio a tutte le squadre in campionato, si giocò la finale di Coppa Italia. Ancora la Juventus di fronte e ancora una sconfitta per i biancocelesti e per Lucas Biglia. Le occasioni però non mancano mai, infatti l’anno successivo di nuovo ecco la Supercoppa Italiana, sempre contro la Juventus, e sempre una sconfitta. Ultima occasione ancora per l’argentino in cui poter dimostrare che lui le finali le può vincere. Coppa Italia, la Lazio raggiunge la finale ma anche sta volta non riesce ad alzare il trofeo dovendosi arrendere allo strapotere bianconero.

DA UN LUCAS ALL’ALTRO

Dopo l’uscita di scena dell’argentino nell’estate 2017 ecco arrivare un altro Lucas. Biondo anche lui e non appena più grande di un anno del precedente. Insomma sembrava cambiare poco nella storia biancoceleste, che si era appena liberata di una sorta di talismano non proprio fortunato. Sbarca così a Formello il nuovo Lucas, ma ecco subito la differenza questa volta è Leiva. La storia parla al posto suo, non ha bisogno di presentazioni: dieci anni a Liverpool, 346 partite giocate, 7 gol vincendo anche una Coppa di Lega. Si poteva stare tranquilli a Formello, perchè almeno una finale l’aveva vinta. Ecco forse l’età preoccupava un po’ ma come tutti bisognava prima vederlo giocare. Inizia presto, ad agosto è già in campo per l’esordio e anche lui come il precedente sfida in Supercoppa Italiana la Juventus. Stesso esisto? No, la Lazio è rigenerata, completamente nuova e con un volto diverso in panchina: Simone Inzaghi. E infatti anche lì a centrocampo le cose cambiano: c’è sempre un biondo che amministra e gestisce la manovra ma non solo questo. Lucas Leiva crea una diga in mezzo al campo, nessun pallone lo poteva scavalcare, nei suoi occhi si vedeva il fuoco, negli interventi la rabbia e la fame di voler prendere il pallone per primo e giocarlo subito per i compagni. Così ecco il nuovo Lucas ed ecco il nuovo esito: vittoria biancoceleste e primo trofeo per Leiva. Nessuno poi si sarebbe aspettato che con lui in campo le cose sarebbero cambiate e invece si invertì la rotta. La calamità che si era abbattuta sui biancocelesti nelle finali era scomparsa, ci ha pensato Lucas Leiva. L’anno successivo ancora un’altra finale nella stagione 2018-2019: Coppa Italia contro l’Atalanta e un nuovo trofeo alzato grazie anche all’uomo invincibile.

TRE SU TRE

E perchè non provarci, due trofei in due anni vanno bene ma se c’è l’occasione la si deve cogliere. Infatti eccola, pronta subito: 22 dicembre 2019 Supercoppa Italiana a Riyad. Lazio e Juventus si affrontano a distanza di 10 giorni dalla sfida in campionato, il brasiliano quasi non ci crede, ma ha in mano l’occasione per fare tre su tre, l’occasione di portare a casa un nuovo trofeo, l’occasione per dimostrare che le finali si possono vincere e non serve il tempo di carburare ed entrare in sintonia con la squadra, basta poco. L’opera è così compiuta la Lazio vince Riyad la quinta Supercoppa Italiana e Lucas Leiva per il terzo anno con l’aquila sul petto vince il suo terzo trofeo. Finalmente la Lazio ha in campo chi le finali le ha giocate e le ha vinte e soprattutto sa come si vincono. Non è sempre una questione di gambe o di piedi, spesso è una questione di testa e Leiva la testa ce l’ha.

