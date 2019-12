SOCIAL | La Lazio augura Buon Natale ai suoi tifosi | VIDEO

Un Natale speciale in casa Lazio con un regalo sotto l’albero chiamato Supercoppa Italiana. I biancocelesti hanno chiuso alla perfezione un 2019 magnifico con due trofei in bacheca ed un terzo posto in solitaria. È tempo di festeggiare e rilassarsi insieme ad amici e parenti rivivendo le emozioni dell’annata che si sta per concludere. Questo l’intento del video di auguri natalizi pubblicato dal club capitolino sui suoi canali social, per non dimenticare le gioie del presente guardando con fiducia al futuro.

Visualizza questo post su Instagram Merry Christmas from everyone at #SSLazio 🎅🏻 Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio) in data: 25 Dic 2019 alle ore 1:07 PST

