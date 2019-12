Strakosha, l’ennesima scommessa vinta da Grigioni

Thomas Strakosha, il presente ed il futuro della Lazio nelle sue mani. L’albanese, cresciuto nella Primavera, dopo l’esperienza non esaltante a Salerno è tornato a Roma dove, conquistato il posto da titolare, ha intrapreso un lento percorso che lo sta consacrando come uno dei migliori numeri uno della Serie A. In tre stagioni e mezzo sulla porta della Lazio ha compiuto dei passi da gigante accrescendo sempre più la sua affidabilità ed il senso di sicurezza trasmesso ai compagni di reparto. Thomas, una delle tante scommesse vinte da Inzaghi che, però in questo caso ha potuto contare su quello che è probabilmente il migliore preparatore dei portieri della Serie A: Adalberto Grigioni, colui che ha fatto maturare tanti estremi difensori a partire da Muslera, passando per Marchetti (artefice a Roma della sua miglior stagione) fino ad arrivare per l’appunto a Strakosha.

Giocando a tombola con Thomas

I miglioramenti dell’albanese sono certificati dai numeri. Nelle prime sedici giornate, la Lazio ha subito 16 reti solamente due in più dell’Inter, la migliore difesa del campionato con il numero uno laziale che in ben cinque occasioni è riuscito a mantenere la porta inviolata. Inoltre, guardando la statistica delle parate effettuate limitandosi alle prime quattro della Serie A, Strakosha è il secondo portiere ad aver effettuato più interventi (ben 56), dietro solamente agli juventini. Statistiche interessanti che acquisiscono ulteriore valore nel confronto con la passata stagione. Nel 2018-2019, dopo sedici turni, le reti incassate erano ben 19 con quattro clean sheet (due dei quali arrivati con Empoli e Frosinone poi retrocesse). Peraltro, per completare il discorso, va anche aggiunto che rispetto a dodici mesi fa, la “Lazio fantasia” è una squadra votata all’attacco che si preoccupa più fare un gol in più che subirne uno in meno. Un ulteriore fattore che colora d’ora la figura di Strakosha.

I prossimi step

Fenomenale negli uno contro uno e nei riflessi, l’estremo difensore laziale ha da sempre incontrato nelle uscite alte e nel gioco con i piedi i suoi punti deboli. Per quanto riguarda il fattore uscite, va detto che i progressi si sono manifestati, specialmente in Supercoppa Italiana, quasi all’improvviso considerando l’errore di San Siro con l’Inter e quello nel match interno contro il Lecce sul momentaneo pareggio di Lapadula. A Ryadh domenica, invece, sono arrivate due uscite fondamentali, con la prima in anticipo su Ronaldo pronto a colpire a botta sicura che vale un gol. Certamente una rondine non fa primavera, ma l’ultima gara del 2019 ha dimostrato l’esistenza di un potenziale semplicemente da sfruttare. Più complesso, invece, il discorso sulle giocate con i piedi, profilo oramai centrale nei portieri moderni. Qui Grigioni dovrà ancora insistere molto: le capacità non mancano (si prendano come esempio i vari rilanci a cercare Milinkovic), ma spesso la pressione avversaria, la velocità d’esecuzione e talvolta la troppa approssimazione generano errori grossolani, come quello con la Juventus in campionato dove poi il numero uno capitolino è stato bravo a recuperare su Dybala. A soli 24 anni, i margini di crescita sono ancora enormi, ma il tempo a disposizione per il definitivo salto di qualità non è moltissimo: c’è un terzo posto da difendere.

