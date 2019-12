365 giorni di Luiz Felipe, dal gol al Bologna alla perfezione di Riyadh

26 dicembre 2018, stadio Dall’Ara di Bologna, calcio d’angolo per la Lazio. Sul pallone Luis Alberto che mette dentro per l’incornata vincente di Luiz Felipe, perfetto nel firmare il primo sigillo in maglia biancoceleste. Un Santo Stefano magico per il brasiliano come preannuncio di una seconda parte di stagione da protagonista indiscusso, ed invece…

Una salita ripidissima

La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Chissà quante volte questo antico proverbio sarà tornato nella mente di Luiz che, dopo la gioia natalizia, non riesce mai a trovare mai continuità. A fine gennaio si ferma per un infortunio alla coscia che non gli permette di entrare in forma relegandolo in panchina una volta tornato a disposizione. Per rivederlo in campo bisogna attendere il successo di San Siro con l’Inter dove disputa novanta minuti perfetti. Una grande prestazione coronata dai tre punti che, purtroppo però, non basta a convincere del tutto Inzaghi il quale comunque gli affida la parte sinistra della difesa nei match decisivi di Coppa Italia con Milan ed l’Atalanta, nei quali il classe’ 97 non delude ancora una volta. Il tecnico laziale nelle ultime 10 giornate lo schiera solo 5 volte, per un totale stagionale di 17 apparizioni, 1291 minuti giocati e 4 gialli rimediati. Il campionato si chiude in salita con un problema muscolare, ma il giovane brasiliano non è un tipo che molla facilmente: è arrivato alla Lazio dalla Salernitana in mezzo a tanto scetticismo esordendo con il Milan in Coppa Italia e da lì in avanti ha pensato solo a lavorare conquistando piano piano la piazza romana.

La determinazione al potere

Aiutati che Dio t’aiuta. La seconda parte di 2019 regala un nuovo proverbio al difensore di São Paulo bravissimo a resettare tutto ripartendo da zero nel ritiro di Auronzo, un periodo in cui lavorare sui più grandi limiti da limare: il livello di concentrazione e la forma fisica. Sotto le Tre Cime di Lavaredo ,Luiz Felipe cresce giorno dopo giorno e nella stagione in corso diventa un pilastro quasi inamovibile nello schema di Inzaghi. Solamente tre i match da non titolare, uno dei quali saltato per un fastidio alla caviglia, per un totale di 513 minuti sul prato verde. Prestazioni convincenti con l’apice toccato nella rete del pareggio con la Juventus in campionato. Una prestazione che vale da sola il prezzo del biglietto, confermata poi dalla grandissima serata di Riyadh con un Cristiano Ronaldo annullato in ogni contrasto e non solo: quando il portoghese calcio, Luiz fa muro e la porta è salva. 365 giorni, lo stretto indispensabile conquistare tutti.

