Da tre decenni non c’è storia: primi della Capitale per trofei vinti

Dopo la Supercoppa Italiana conquistata a Riyadh dalla Lazio, si è chiuso un altro decennio di trofei. Nella Capitale, è molto sentita la rivalità tra Lazio e Roma, ma negli ultimi tre decenni, una sola delle due, ha portato più trofei nella proprio bacheca. E quella squadra è proprio la Lazio.

ANNI ’90 | LAZIO – Roma 4-1

Gli anni novanta hanno fatto da introduzione agli anni pieni di successi per il popolo biancoceleste. La Lazio ha portato ben quattro trofei a casa in questo decennio, rispetto ai giallorossi che ne hanno portato solamente uno. I quattro trionfi della Lazio, e che trionfi, sono arrivati nella parte finale del decennio, tra il 1998 e il 1999. Il 29 aprile 1998 i biancocelesti conquistano la seconda Coppa Italia della storia in finale contro il Milan: la formula dell’atto finale era ancora quella dell’andata e ritorno e, dopo la gara d’andata, vinta dalla squadra rossonera per 1-0, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, con il gol nel finale di George Weah, anche il ritorno è iniziato in salita per i biancocelesti, con il gol di Demetrio Albertini per l’iniziale vantaggio rossonero. Nella ripresa però, la squadra di Fabio Capello, viene travolta dalla Lazio, che mette segno, nell’arco di 10 minuti, le tre reti del sorpasso, prima con Guerino Gottardi, seguito poi da Vladimir Jugović, su rigore, e da Alessandro Nesta, che chiude il match sul 3-1 nel tripudio dello stadio Olimpico. Quattro mesi dopo, il 29 agosto, arriva la prima Supercoppa Italiana della storia biancoceleste, contro i campioni d’Italia della Juventus: allo stadio Delle Alpi di Torino, i biancocelesti vanno in vantaggio con il gol di Pavel Nedvěd nel primo tempo ma, sul finale di partita succede di tutto: i bianconeri trovano il pareggio all’86’ con Alessandro Del Piero su rigore, ma al 93′ Sérgio Conceição riporta avanti la Lazio, per il 2-1 finale. Gli ultimi due trofei del decennio sono a livello internazionale: il 19 maggio del 1999 i biancocelesti conquistano l’ultima edizione della Coppa delle Coppe, al Villa Park di Birmingham, contro il Mallorca per 2-1, con le reti di Christian Vieri e Pavel Nedvěd, mentre il 27 agosto, sempre del 1999, allo stadio Louis II di Montecarlo, Sven-Göran Eriksson batte per 1-0 il Manchester United di Alex Ferguson, con il gol di Marcelo Salas, conquistando la Supercoppa Europea.



ANNI ’00 | LAZIO – Roma 6-5

Gli anni 2000 sono stati anni dove, nella Capitale, sono arrivati ben 11 trofei. Decennio combattuto tra Lazio e Roma, che ha visto però, nuovamento, vincere i biancocelesti, con un trofeo di differenza. Tutti e sei i trofei della Lazio sono arrivati a livello nazionale: il primo, indimenticabile, è arrivato il 14 maggio del 2000, ovvero il secondo scudetto della storia, con la squadra guidata da Sven-Göran Eriksson che ha chiuso in testa al campionato con un solo punto di differenza dalla Juventus, proprio nell’ultima giornata, quando i biancocelesti vinsero per 3-0 sulla Reggina all’Olimpico, mentre i bianconeri persero 1-0 in casa del Perugia, con il gol di Alessandro Calori. Gli altri cinque trofei si dividono in tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane: il 18 maggio del 2000 arriva la terza Coppa Italia della storia, dopo la vittoria per 2-1 sull’Inter, nella gara d’antata, e il successivo 0-0, a Milano, nella gara di ritorno. Dopo quasi quattro mesi, l’8 settembre arriva la seconda Supercoppa Italiana, dopo aver battuto per 4-3 sempre i nerazzurri guidati da Marcello Lippi allo stadio Olimpico di Roma. Dopo quattro anni si torna ad alzare un trofeo e, il 12 maggio del 2004, la Lazio conquistava la sua quarta Coppa Italia, l’ultima con la formula dell’andata e ritorno in finale, contro la Juventus: dopo il 2-0 casalingo dell’andata, firmato Stefano Fiore (doppietta), al ritorno il match si è concluso sul 2-2. A distanza di 5 anni, sono arrivati gli ultimi due trofei del decennio, i primi due della gestione Claudio Lotito: il 13 maggio del 2009 è arrivata la quinta Coppa Italia, vincendo ai calci di rigore contro la Sampdoria, all’Olimpico, dopo l’1-1 dei novanta minuti, firmato Mauro Zárate e Giampaolo Pazzini. Il rigore decisivo, storico ormai, è stato di Ousmane Dabo. Poco meno di tre mesi dopo, l’8 agosto, arriva la terza Supercoppa Italiana della storia, con il successo per 2-1 sull’Inter di José Mourinho in quel di Pechino, in Cina. Con le reti di Matuzalém e Tommaso Rocchi, i biancocelesti trionfarono sui nerazzurri che, nella stagione successiva, conquistarono poi lo storico “triplete” (Scudetto, Coppa Italia e Champions League).

ANNI ’10 | LAZIO – Roma 4-0



Gli anni ’10 sono stati un totale trionfo biancoceleste nella Capitale, visti i 4 trofei conquistati, contro nessun trofeo giallorosso. In questo decennio sono suddivisi equamente i quattro trofei, sempre a livello nazionale: due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Il primo è ormai entrato di diritto nella storia biancoceleste ma, soprattutto, nella storia del derby della Capitale: il 26 maggio del 2013 la Lazio conquista la sua sesta Coppa Italia proprio contro la Roma, nel primo ed unico derby di Roma in una finale. L’1-0 firmato Senad Lulic resterà per sempre nella mente dei tifosi biancocelesti, e non solo. Quattro anni dopo, più precisamente il 13 agosto 2017, arriva la quarta Supercoppa Italiana: allo stadio Olimpico di Roma, arrivano i campioni d’Italia della Juventus che, dopo esser andata sotto di due gol firmati Ciro Immobile, sul finale riescono a riagganciare i biancocelesti sul 2-2 grazie alla doppietta di Paulo Dybala. Quando tutti ormai si aspettavano i tempi supplementari, Jordan Lukaku, sulla sinistra, mette un cross basso per Alessandro Murgia, che nel recupero, insacca per il 3-2 finale che fa esplodere lo stadio. Il 15 maggio 2019 arriva a sette il conto delle Coppe Italia vinte dalla Lazio, grazie al 2-0 rifilato alla sorpresa del campionato, ovvero l’Atalanta, firmato Sergej Milinkovic e Joaquin Correa. L’ultimo trofeo, in ordine cronologico, conquistato dalla squadra di Simone Inzaghi, è arrivato il 22 dicembre 2019 a Riyadh, in Arabia Saudita, dove i biancocelesti si sono imposti per 3-1 sulla Juventus di Cristiano Ronaldo nella finale per la Supercoppa Italiana, stesso risultato maturato 10 giorni prima in campionato. La firme di questo trionfo sono di Luis Alberto, l’uomo di Coppa Senad Lulic e Danilo Cataldi.

