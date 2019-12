Fortemente voluto da Inzaghi, Lazzari in sei mesi si è preso la Lazio…e la Supercoppa

Un’estate per averlo, giorni per prepararlo, sei mesi per vederlo vincere. Queste le tempistiche di Manuel Lazzari nella capitale. Il tecnico biancoceleste non ha mai nascosto il suo interesse per il centrocampista e nell’ultima finestra di mercato, la società capitolina ha assecondato le richieste di mister Inzaghi. L’esterno ha iniziato da subito a lavorare sodo, riscontrando anche qualche difficoltà iniziale, salvo poi diventare tra i giocatori più utili alla causa laziale.

Il percorso di Lazzari – Arriva in Serie A con la Spal e, coincidenza del destino, al suo esordio nella massima categoria pareggia contro la Lazio. La scorsa estate è approdato a Roma, nella trattativa che ha coinvolto anche Alessandro Murgia. Complice l’infortunio subito dalla mano (frattura del terzo metacarpo della mano destra), il suo avvio in biancoceleste non è stato dei migliori. Subito titolare in casa della Sampdoria nella prima giornata di Serie A, successivamente una flessione di rendimento ha portato l’allenatore a farlo sedere in panchina. Trova spazio però in Europa League, fa bene e segna a Glasgow, ritrovando così anche la titolarità in campionato. A sancire il suo definitivo ritorno tra gli 11 di Inzghi l’ottima prova di Milano, condita dall’assist per il 100esimo gol di Immobile, arrivato appunto a San Siro nella vittoria contro il Milan.

Il suo primo trofeo in carriera – Lo stesso classe ’93, analizzando le sue prestazioni, ha parlato della necessità di ambientarsi: in fondo arrivare nella capitale da Ferarra e passare dalla Spal alla Lazio non è cosa da tutti i giorni. Aveva bisogno di entrare nell’ottica della squadra più blasonata, di capirne i meccanismi e sentirsi a suo agio in essi. Una chance, questa di Roma, che il giocatore non si sarebbe perso per niente al mondo, come rivelato nel post partita di Riyad. “Appena saputo dell’interesse della Lazio, ho detto al mio agente che volevo questa squadra. Sono orgoglioso di essere qui. Questa notte non la dimenticherò mai“, così ha commentato il titolo vinto contro i campioni d’Italia della Juventus. Una serata indimenticabile per chi festeggia il suo primo trofeo in carriera; i suoi numeri sono decisamente importanti: in soli 6 mesi si è preso la Lazio…e la Supercoppa.

