Immobile, un decennio da cannoniere

Partito a missile con il record dei 100 gol in biancoceleste polverizzato, Ciro Immobile si è preso un piccolo periodo di ferie lungo tre partite in cui ha lasciato spazio agli altri compagni che non si sono fatti pregare. Nulla di preoccupante comunque, la Supercoppa è in bacheca e la classifica cannonieri è al sicuro per il momento. Tra gioie e sorrisi Ciro è volato a Dubai insieme alla famiglia dove si sta godendo un po’ di relax potendo vantare un ulteriore primato molto affascinante per i tifosi laziali: nel decennio che sta per terminare, infatti, il campano è il calciatore che ha segnato di più con la Lazio in campionato, 84 reti, davanti a Klose (54) e Candreva (41). Lo riporta LazioPage

