Lazio, Inzaghi parteciperà alla Conferenza internazionale dello sport di Dubai

La Lazio di Simone Inzaghi ha conquistato tutti. La vitoria in Supercoppa Italiana è stata la certificazione a livello mondiale di una squadra di alto livello guidata da un tecnico sempre più in ascesa. Una grande stima, quella nutrita verso Inzaghi, testimoniata dal fatto che il tecnico piacentino parteciperà sabato 28 dicembre presso la sala da ballo Joharah Ballroom del Madinat Jumeirah Conference Center alla 14a Conferenza internazionale dello sport di Dubai che tratterà il tema “Future Football Accelerators“. Una manifestazione organizzata grazie patrocinio dello sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai e presidente del Dubai Sports Council, che oramai da tredici anni rappresenta il principale forum annuale di calcio al mondo. L’allenatore della Lazio, insieme a Didier Deschamps e Ryan Giggs nell’ ultima sessione della giornata parlerà di “Modern Training and Technology“. Lo riporta Albawaba.com

