Lulic, il laziale più altruista del decennio

Non si accontenta di essere l’eroe della storia della Lazio con la rete del 26 maggio 2013. Senad Lulic, prima decide di mettere la firma sulla Supercoppa Italiana contro la Lazio, poi si prende il primato di miglior assist man laziale del decennio. È infatti il bosniaco il leader di questa speciale classifica con ben 39 passaggi decisivi eseguiti. Dietro di lui, ecco uno dei migliori d’Europa come Luis Alberto che ne ha messi a segno 32 (numero comunque impressionante considerando i meno anni nella capitale rispetto al numero diciannove). A chiudere il podio ci pensa un calciatore non più in maglia biancoceleste, ma ancora molto amato dalla tifoseria, ossia Felipe Anderson che ne ha portati a termine 28. Lo riporta LazioPage

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’