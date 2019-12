Lulic l’uomo delle finali: solo Nedved e Fiore hanno segnato più di lui

Si scrive “26 maggio” e si legge “Lulic al 71′“. E’ così, dal 2013 è l’uomo della finale, della provvidenza. Colui che ha scacciato l’incubo, che ha regalato al popolo laziale la gioia eterna, colui che ha scritto un capitolo della storia della Lazio. Da quel giorno è cambiata la sua vita e quella di una città intera: nel derby più importante c’è scritto il suo nome. Neanche gli anni elimineranno quanto accaduto, il racconto di quella giornata i laziali lo tramanderanno come fanno solitamente: di padre in figlio.

Il bosniaco però non è solo questo: sono 9 anni che indossa la maglia biancoceleste, di cui è diventato capitano. E’ uno dei senatori del gruppo, un leader per questa squadra.

Il suo rapporto con le finali – Oltre alla stracittadina per eccellenza, quella con in palio la Coppa Italia del 2013, Senad quando si tratta di disputare gare decisive si fa sempre trovare pronto. L’ultimo esempio è di pochi giorni fa: è stata lui a mettere in mezzo la palla dalla quale è nato il gol del vantaggio siglato da Luis Alberto, è stata inoltre sua la rete del raddoppio, quella dell’importante e momentaneo 1-2 contro la Juventus a Riyad, in occasione della sfida di Supercoppa. Le sue 2 marcature messe a segno in gare con in palio un titolo, fanno sì che in questa speciale classifica sia dietro solo a Stefano Fiore e Pavel Nedved, che hanno siglato 3 reti. Inoltre, per minuti giocati in questo tipo di incontri, è secondo soltanto a Favalli: per Lulic sono 644 i minuti giocati, mentre per l’ex Lazio 720.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’