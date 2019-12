Moggi: “La Juventus favorita per lo Scudetto, ma c’è anche la Lazio”

La parola Scudetto in casa Lazio è quasi un tabù. L’obiettivo rimane il terzo posto, poi forse ad aprile in base ai punti fatti potrebbero aprirsi altri discorsi. Nella mente degli amanti del calcio, però, la vittoria in Supercoppa Italiana ha accesso il pensiero sulla lotta scudetto. Un dibattito attualissimo, sul quale è tornato nel corso del Premio MM7 anche l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi: “La Juventus è la squadra più forte e rimane la favorita numero uno, ma nella lotta per il titolo bisogna considerare anche la Lazio. È una formazione che segue l’andamento della Luna: se è buona è capace di battere tutti, se invece è cattiva può essere superata da chiunque come già è accaduto“.

