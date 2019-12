Pruzzo: “Lulic calciatore operaio, un mito per me”

Anni di duro lavoro, gol pesanti che decidono le finale e capacità di conquistare anche gli ex calciatori della Roma. Tutto questo è Senad Lulic, l’eroe del 26 maggio e del 22 dicembre che, ad oltre trent’anni, non smette di stupire. Delle prestazioni del bosniaco, a Radio Radio Mattino, ha parlato l’ex giallorosso Roberto Pruzzo: “Lulic è diventato per me un mito. Stiamo parlando di un calciatore operaio, qualche volta va fuori giri, ma è l’esempio emblematico di quanto possano servire giocatori di questo tipo in un grande contesto come quello che c’è alla Lazio. Quando si ha una manovalanza del genere, si può trovare una soluzione ad ogni cosa. Con oltre trenta primavere è ancora un calciatore bello tosto, e con tipi come lui si va lontano”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’