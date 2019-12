Supercoppa, Moggi: “Sarri ha sottovalutato il gioco della Lazio”

L’ex dirigente bianconero, Luciano Moggi, intervistato da Libero ha commentato la sconfitta della Juventus contro la Lazio in Supercoppa: “Preso dalla voglia di stupire, il mister ha usato il super tridente anche contro la Lazio in Supercoppa sbagliando grossolanamente. Non devono essere i tifosi a suggerire la formazione. Ha sottovalutato il gioco della Lazio che non è fatto di palle lunghe e pedalare ma di ampiezza in tutte le parti del campo. Eppure, il guaio è la difesa, che subisce tre reti”.