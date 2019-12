Calciomercato Lazio, il Parma sogna Parolo

Il Parma, come sottolineato anche da Roberto D’aversa, è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare una rosa che sta facendo molto bene. Come riportato da La Gazzetta di Parma, i ducali vorrebbero riportare in Emilia Marco Parolo con il buon esito dell’affare che però, considerando il momento della Lazio e l’importanza del centrocampista di Gallarate nello scacchiere di Inzaghi che usa il numero 16 come un vero jolly della mediana, appare molto complicato. Discorso dunque rimandato a giugno. Per adesso c’è una Champions League da conquistare.

