Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 FM:

“Stiamo effettuando delle verifiche e delle valutazioni in merito alla possibile riapertura della Campagna Abbonamenti: speriamo possa essere una novità dell’anno nuovo, siamo fiduciosi. Nella nuova formula di fidelizzazione potremmo inserire tutte le gare del girone di ritorno di campionato ed aggiungere, eventualmente, la gara con l’Hellas Verona valida per il recupero della diciassettesima giornata.

Nel 2020 sarà fondamentale l’apporto dei tifosi, il loro contributo avrà una grandissima importanza per la Lazio. Il nuovo Lazio Style 1900 Official Store sta andando molto bene e la vittoria della Supercoppa ha incentivato le vendite all’interno dei nostri punti vendita: in particolare ad aver riscosso maggior successo sono state la maglia da gara della finale di Supercoppa e la maglietta celebrativa del trionfo contro i bianconeri. Il Natale, sotto questo punto di vista, è stato doppiamente positivo.

Nel nuovo anno organizzeremo un tour della Supercoppa italiana nei Lazio Style 1900 Official Store evitando problemi di sovrapposizione con la possibile riapertura della Campagna Abbonamenti. Dovremo studiare i momenti migliori per effettuare questo tour. Per la celebrazione dei 120 anni del Club avevamo progettato un bellissimo piano legato alla gara con l’Hellas Verona programmata inizialmente per l’8 gennaio e poi posticipata al prossimo 5 febbraio per esigenze tecniche. Sono, invece, in vendita i tagliandi per il prossimo derby, ma ancora non abbiamo dei dati in merito a questa campagna. A breve comunicheremo le modalità di vendita dei tagliandi per l’incontro in trasferta con il Brescia: siamo in attesa di novità da parte del club ospitante”.

