CdS | Lazio, arriva il bonus Supercoppa per la squadra

Una vittoria in Supercoppa Italiana dal valore di 20 mila euro. Questo il premio stanziato da Lotito per ciascun componente della rosa e dello staff a seguito del successo di Riyadh, una somma importante a cui dovrebbe aggiungersi il bonus Coppa Italia vinta a maggio di altri 40 mila euro. Vincere aiuta a vincere ed aumenta il buon amore. Lotito per il raggiungimento dei vari obiettivi stagionali ha accantonato un bonus totale da 10 milioni di euro (non ritoccato al ribasso per l’eliminazione in Europa League) in cui è inserito, fin da giugno, anche il famoso premio Scudetto. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’