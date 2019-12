GdS | José Calderòn, il talent scout che scoprì Luis Alberto: “A quindici anni voleva mollare”

Ricordare le origini per apprezzare al meglio le prodezze del presente. Una storia di lavoro, difficoltà e poi successo. La racconta nell’ edizione odierna de La Gazzetta dello Sport José Calderòn, il talent Scout che scoprì Luis Alberto. Calderòn ha rivelato come si accorse dell’andaluso nel 2004 a Jerez de la Frontera da capo osservatore del Siviglia in un pomeriggio piovoso in cui Luis dribblò due uomini prima di calciare in porta. Pochi tocchi e la magia è compiuta. Dì lì in avanti la lenta crescita contornata anche dai sacrifici della madre e dai momenti di crisi dell’ odierno numero dieci biancoceleste che a 15 anni voleva mollare perchè impiegato poco e triste. Il Siviglia però, lo convinse a continuare, ma non gli diede grande fiducia in prima squadra facendolo partire alla volta di Liverpool e poi Roma dove ha trovato il suo punto d’arrivo. Un calciatore completo che potrebbe giocare anche con i top club europei, come affermato dallo stesso Calderòn per il quale inoltre il Mago meriterebbe la convocazione con la Spagna ai prossimi europei considerando la stagione fantastica in corso.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’