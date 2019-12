GdS | Luis Alberto, la consacrazione in attesa del rinnovo

Arrivato a Roma come sostituto di Candreva ha dovuto attendere una stagione per mostrare la sua vera faccia da suggeritore raffinato. Dalla Supercoppa del 2017 a quella di Riyadh. Due anni e mezzo di magie, non sempre facilissimi ma sempre con la consapevolezza ritrovata da parte di tutti di avere in casa un talento dall’ valore tecnico. Inzaghi, nell’ultima estate, lo ha blindato scacciando le sirene di Siviglia e lo ha posto al centro della sua Lazio. Lo spagnolo ha apprezzato e lo ha ripagato al meglio. Oltre ad aver sbloccato la finale di Riyadh con una stoccata perfetta, grazie ai due assist contro la Juventus in campionato è divenuto il miglior assist man europeo insieme a Muller del Bayern Monaco. Luis con gli scarpini ai piedi incanta mentre fuori si lavora al suo prolungamento di contratto sino al 2024. Lo riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

