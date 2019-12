Il Messaggero | Niente scossoni, solo un assestamento per la Lazio

Due trofei alzati al cielo come certificazione di una politica societaria vincente basata su pochi, ma ragionati acquisti. Con il mercato di riparazione alle porte, nonostante la situazione di classifica, la strategia di Lotito e Tare non cambierà. Prima di guardare in entrata, servirà alleggerire la rosa cercando una sistemazione ai vari esuberi come Casasola, Vargic, Djavan Anderson, Andrè Anderson e Kisnha. Nella voce esuberi, inoltre, rientra anche Valon Berisha sempre più lontano da Roma e conteso al momento tra Brescia ed Hellas Verona. La società capitolina preferirebbe la meta veneta anche per poter poi sfruttare in vista di giugno una corsia preferenziale per il difensore Kumbulla. In ogni, se la cessione del kosovaro dovesse andare a buon fine, potrebbe far ritorno a Roma da Salerno (perchè già di proprietà della Lazio) Sofian Kiyine, mezzala in forte ascesa in Campania, autore ieri di una doppietta con il Pordenone la cui partenza potrebbe dar molto fastidio alla piazza granata già scontenta che verrebbe però consolata da Lotito con l’arrivo di altri calciatori. Lo riporta l’edizione Il Messaggero

