Serie A, i mister votano la Juventus favorita per lo scudetto. In due puntano sulla Lazio

Arrivati quasi a metà campionato, mancano due giornata per chiudere il girone d’andata. Dopo otto stagioni al comando del campionato, la Juventus, quest’anno, ha come prima pretendente per lo scudetto l’Inter di Antonio Conte, che ha gli stessi punti dei bianconeri. Subito dopo c’è proprio la Lazio, che ha l’obiettivo di tornare a qualificarsi alla Champions League, ma si trova a ridosso delle della coppia di testa, con una partita da recuperare. La Gazzetta di Parma ha chiesto, agli allenatori del campionato italiano, quale squadra, a maggio, alzerà il trofeo dei Campioni d’Italia: 18 gli allenatori intervistati, i due che mancano sono proprio Antonio Conte dell’Inter e Thiago Motta del Genoa. Inoltre Claudio Ranieri della Sampdoria e Walter Mazzarri del Torino non si sono voluti sbilanciare. La più votata è stata la Juventus che, tra i diversi voti ricevuti, ha incassato anche quello di Simone Inzaghi della Lazio. Più staccata, come seconda, c’è l’Inter, che ha ricevuto il voto anche da Stefano Pioli, allenatore dei rivali rossoneri del Milan. Infine sono arrivati anche due voti per la Lazio: secondo Rolando Maran, allenatore del Cagliari, la lotta per lo scudetto è a tre, con i biancocelesti che faranno da terzo incomodo. Oltre a lui, anche Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha votato per la squadra di Simone Inzaghi.

