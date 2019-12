Zola incensa la Lazio: “Grande squadra, l’ha constatato anche la Juventus”

Tra i più amati della storia del Cagliari, tra i più talentuosi attaccanti italiani. No, non parliamo di Gigi Riva, ma di “Magic box” Gianfranco Zola. Proprio l’ex Chelsea, intervistato da Nuova Sardegna ha avuto modo di esprimersi sulla squadra di Inzaghi, durante l’analisi dei rossoblu di Maran: “Il Cagliari è reduce da due sconfitte, è vero. Ma con la Lazio, che è una grande squadra come ha constatato persino la Juventus a Riyad in Supercoppa, poteva anche vincere: al 92′ i rossoblu erano in vantaggio. La seconda contro l’Udinese invece è arrivata inaspettatamente.”

