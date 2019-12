Brescia, Gastaldello: “Lazio grandissima squadra, non molla mai. Noi proveremo a giocarcela”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Daniele Gastaldello ha presentato la prossima sfida di campionato che vedrà il suo Brescia impegnato in casa contro la Lazio. Queste le dichiarazioni difensore: “La parola ‘paura’ nel calcio non è adatta: se un giocatore ha paura di entrare in campo, ha sbagliato mestiere. Bisogna avere rispetto per la Lazio che è una grandissima squadra e non lo ha dimostrato solo in Supercoppa, ma anche in tutto il girone d’andata in cui ha vinto le partite all’ultimo minuto, perchè è una squadra che non molla mai. Noi dobbiamo scendere in campo e fare la nostra partita, come abbiamo fatto con altre squadre del livello dei biancocelesti, poi se loro saranno più bravi lo capiremo. Speriamo abbiano festeggiato nei festeggiamenti o counque durante le vacanze natalizie (ride ndr)“.

