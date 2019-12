Brescia-Lazio, settore ospiti già esaurito

Al ripresa del campionato, domenica 5 gennaio, la Lazio sfiderà in trasferta il Brescia (ore 12:30). Come riporta corrieredellosport.it il settore ospiti del Rigamonti a Brescia è già esaurito. La vendita dei biglietti era iniziata lunedì 23 dicembre e, oggi i mille tagliandi a disposizione per la gara sono già stati tutti acquistati.

