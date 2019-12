Capello: “La Lazio non ha paura di giocare contro le favorite, è una squadra pericolosa”

Nel corso della trasmissione Dribbling, Fabio Capello ha parlato della classifica di Serie A: “Juventus ed Inter sono attrezzate per arrivare prime, hanno caratteristiche e voglia. Anche le romane stanno facendo molto bene, soprattutto la Lazio che non ha paura di giocare contro le favorite; la metto tra le squadre ‘pericolose’ per le prime due“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’