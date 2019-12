CdS | Lazio, i tre punti di un progetto vincente

Un 2019 chiuso con la ciliegina sulla torta grazie al successo in Supercoppa ed un terzo posto in campionato in solitaria. Successi costruiti su una strategia chiara e lineare basata su tre punti che da sempre non prevede grandi interventi traumatici a gennaio. In primis, un attacco ben definito con Immobile e Correa davanti a Caicedo (motivato dopo il rinnovo voluto da Inzaghi) pronto a subentrare e diventare decisivo. Alle loro spalle ecco Adekanye, giovane interessante che può crescere senza troppe pressioni. In secondo luogo, il tutto è frutto di una preparazione molto intensa con solamente due amichevoli fuori dall’Italia e nessun tour estero che per ora ha portato ad un’ottima condizione e pochi infortuni. Infine, da sottolineare l’importanza del gruppo dove ognuno conosce il proprio posto senza grandi enigmi generatori di malumori. Lo riporta Il Corriere dello Sport

