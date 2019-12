CdS | Lazio, quattro pilastri danno stabilità

La conferma in estate e l’esplosione in campionato. La strategia di Lotito ha pagato con Luis Alberto e Milinkovic trattenuti a Formello i quali, insieme a Correa, sono stati la spalla ideale per Immobile. I quattro delle meraviglie, la struttura portante della Lazio guidata da un Simone Inzaghi bravissimo ad attendere i nuovi arrivati e a dare tutti il giusto spazio guadagnato giorno dopo giorno. Le vacanze stanno per terminare ed il presidente Lotito nella sue tenuta di Cortina attende Tare a Inzaghi per fare il punto in vista di gennaio dove la linea comune sembra però chiara: la Lazio non ha intenzione di fare grandi movimenti in entrata con l’unico dubbio legato a Berisha. Qualora il kosovaro dovesse partire, a Roma potrebbe arrivare il centrocampista della Salernitana Sofian Kiyine per un ritorno a casa anticipato. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’