CorSera | Il 2019 della Lazio tra record e tabù spezzati

La vittoria in Supercoppa come suggello di un anno chiuso con ben due trofei in bacheca. Il 2019 della Lazio si colora di grandi numeri, record e tabù spezzati come quello del successo esterno con il Milan, lungo ben trent’anni. Due nuove coppe in bacheca per un totale di 16 nella storia biancoceleste. Nell’ultima delle quali, peraltro, è stata la rete di Luis Alberto, autore di 11 assist, ha aperto la notte magica di Riyadh. In Arabia di fronte a Immobile e compagni è caduta la Juventus, battuta per due volte in soli quindici giorni, con la sfida in campionato chiusa da un Caicedo scatenato che con le sue reti all’ultimo respiro ha regalato ai romani ben 6 punti. 8 vittorie consecutive, ottenute anche grazie ad una grande difesa capitanata da un Acerbi sempre presente, tranne nella sconfitta con i Campioni d’Italia dello scorso gennaio. Tra numeri e record fenomenali come i 17 gol di Immobile in campionato anche una piccola nota stonata: nel 2019 laziale il numero 10 rappresenta infatti gli anni trascorsi dall’ultima eliminazione dei gironi di Europa League. Lo riporta il Corriere della Sera

