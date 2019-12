CorSera | Lulic, la Stella Polare di Inzaghi

Da Lulic 71 a Lulic 73 è un attimo. Il bosniaco è ogni giorno sempre più l’eroe dei tifosi biancocelesti e una pedina insostituibile nello scacchiere di Inzaghi che gli affida i gradi di allenatore in campo. La fascia sinistra, anche complici delle alternative non al suo livello, è di proprietà del numero 19 che la occupa a dovere siglando anche qualche volta reti decisive. A quasi 34 anni, con il contratto in scadenza a giugno, i prossimi potrebbero essere gli ultimi sei mesi di Senad con l’aquila sul petto. Sei mesi intensi in cui lasciare un’ulteriore firma. Lo riporta Il Corriere della Sera

