ESCLUSIVA | Cribari: “Bravo Inzaghi, la Lazio e i tifosi meritano la Champions. Supercoppa? L’ho seguita dal Brasile, avevamo tutti la maglia laziale”

Sono cinque le volte in cui la Lazio si è aggiudicata la Supercoppa Italiana, l’ultima pochi giorni fa a Riyad contro i campioni d’Italia in carica. Una gara aperta, difficile, importante ed equilibrata. Poteva accadere di tutto, si temeva la voglia di riscatto di Cristiano Ronaldo e compagni dopo la disfatta dell’Olimpico, ma la banda di Inzaghi ha avuto la meglio, ancora una volta. A quasi una settimana dall’ultimo trofeo messo in bacheca, la redazione di Laziopress.it ha contattato in esclusiva l’ex difensore Emilson Cribari per commentare, insieme a lui che la Supercoppa l’ha vinta nella stagione 2009/2010, il successo contro la Juventus e parlare inoltre dell’ambiente laziale che il brasiliano conosce bene, dopo averlo vissuto anche insieme all’attuale tecnico biancoceleste. Una passione, quella per la squadra capitolina, nata nel 2005, quando è arrivato da Udine, e durata poi nel tempo; tramandata, come spesso accade a questi colori, di padre in figlio, tanto da seguire le gare della Lazio in famiglia.

Ha giocato nella capitale insieme a Simone Inzaghi, se lo sarebbe aspettato così bravo in panchina?

“Spesso parliamo di lui anche con gli altri ex compagni di squadra; abbiamo condiviso lo spogliatoio per quattro stagioni e già in quegli anni si vedeva che aveva un senso ed una visione di gioco diversi dagli altri calciatori. Da giocatore era sempre allegro e di compagnia, ora ha mostrato anche grande personalità. Questo chiaramente è un merito. Faceva gruppo quando giocava e lo fa anche adesso. E’ un tecnico preparato e questo non mi stupisce, ha sempre avuto attenzioni particolari. Sono veramente felice per il suo percorso”.

Lei che la Supercoppa l’ha vinta, cosa ne pensa della supremazia laziale in terra saudita?

“Ho visto la gara qui in Brasile con la mia famiglia. Quando la trasmettono ce la guardiamo sempre, insieme ai miei figli, e portiamo tutti la maglia della Lazio. Siamo e saremo sempre tifosi biancocelesti. Nelle ultime giornate la squadra è cresciuta, diventando continua, equilibrata, unita e forte in tutti i reparti. Veniva da importanti risultati utili consecutivi e nella finale contro la Juve ha dimostrato la sua forza. Sono contento, è un altro titolo da aggiungere alla storia di questo importantissimo club, con tifosi che meritano questi trofei”.

Queste ultime gare (Juventus, Cagliari, Supercoppa) quanta consapevolezza hanno dato alla squadra?

“La Lazio ha trovato la continuità di prestazioni e di risultati, al momento è in forma ed ha i singoli che stanno facendo bene. Come collettivo è molto ben allenato, gioca bene. Questi risultati non mi hanno sorpreso: la Juventus degli ultimi 10 anni è fortissima, ma visto quello che stanno facendo i biancocelesti non sono stupito di una così bella vittoria”.

Quale può essere l’ambizione di questa stagione?

“La Champions è il sogno dei tifosi laziali. Sono anni che la Lazio la insegue, nonostante a volte sia sfuggita di poco. E’ il cammino più bello, secondo me anche meglio dei Mondiali, quindi la società, il club ed i tifosi meritano di raggiungere questo traguardo. Ambire alle prime posizioni in classifica ora è l’obiettivo: i trofei rimangono in bacheca ed adesso serve fare il salto di qualità che questo club può tranquillamente fare, andando a disputare gare di quel livello”.

Da difensore, un parere sul reparto arretrato biancoceleste?

“La Lazio ha un’ottima difesa, direi eccellente. Ha giocatori con esperienza come Radu, che impressiona per quello che fa da tanti anni. Acerbi è una certezza, gioca anche in Nazionale, è un leader insieme al rumeno. Luiz Felipe è giovane ma è cresciuto molto negli anni ed è diventato una sicurezza al 100%. Il mio parere è positivo. I biancocelesti hanno una buona difesa e tutta la fase difensiva funziona bene, a partire dagli attaccanti, questo aiuta molto i quattro dietro”.

Questa squadra ha una marcia in più rispetto agli altri anni, qual è il segreto?

“Da ex giocatore penso che il valore aggiunto sia il gruppo. Quando funziona ed è unito, quando tutti remano dalla stessa parte, i risultati si vedono. Poi ogni squadra ha i singoli che fanno la differenza, ma le individualità senza collettivo, non portano alla vittoria. L’unione di questi ragazzi si vede anche fuori dal campo, negli allenamenti o alle cene; è una squadra che funziona, un gruppo con gerarchie, leader e giovani che crescono”.

