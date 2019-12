Lazio h14, la voce della sera

Globe Soccer, Inzaghi: “La tecnologia è un vantaggio, però serve parlare con i giocatori ed ascoltarli”

Nel corso del Globe Soccer di Dubai, ha preso la parola mister Simone Inzaghi, in merito ai temi del calcio e della tecnologia. Queste le parole del tecnico laziale, riportate da TuttoMercatoWeb: “Siamo fortunati ad avere la possibilità di usare la tecnologia moderna applicata al calcio, ma l’occhio dell’allenatore resta più importante. Non è facile pianificare un programma, però utilizzare dati e tecnologia è un vantaggio. Ad ogni modo serve parlare con i giocatori, ascoltarli, dare il tuo contributo ed essere uno psicologo“.

Lotito: “Nel calcio vale sempre la regola del gruppo. Avevo intuito le doti manageriali di Tare”

Un piccolo periodo di vacanze per ricaricare le batterie e tracciare i primi bilanci stagionali. In casa Lazio ci ha pensato il presidente Claudio Lotito che ha parlato ai microfoni di RTV Ora ricordando anche gli inizi con l’attuale ds Igli Tare: “A Tare ofrii il ruolo di direttore al posto di quello da calciatore dicendogli: “‘hai a disposizione mezz’ora per consultare il tuo procuratore e farmi conoscere la tua decisione”. Avevo intuito che aveva delle buone doti manageriali e che sarebbe cresciuto con il passare dell tempo. Sui meriti di questo momento della Lazio dico che non dobbiamo scordarci che nel calcio si vince e si perde come collettivo. Sento voci che dicono che il merito spetta a Lotito, ma il merito è anche di Tare e di Inzaghi. Quando la Lazio perde le colpe sono anche le mie anche se non gioco perché significa che non sono riuscito a riprodurre le condizioni affinché la squadra ottenga il successo. Nel calcio vale sempre la regola del gruppo. Sotto questa prospettiva, Igli Tare rappresenta una figura che ha fatto crescere il valore all’interno di questo gruppo”.

Luis Alberto: “Inzaghi mi ha dato più libertà. Scudetto? E’ presto, facciamo un passo alla volta”

Qualche giorno di relax dopo la vittoria della Supercoppa e poi si torna a lavorare in vista dell’impegno in casa del Brescia, in programma il 5 gennaio. Ai microfoni del giornale spagnolo Marca, Luis Alberto ha fatto il punto dopo il successo di Riyad: “Vincere è stata una grande gioia: ci tenevamo a chiudere bene, visto che la scorsa stagione è stata difficile. Avevo avvertito un fastidio i giorni prima della gara ma ho fatto il possibile per esserci ed alla fine ho anche segnato. Non siamo la bestia nera della Juventus, loro avevano iniziato bene e non ci hanno regalato niente. Abbiamo vinto in campionato e sapevamo che ci saremmo potuti ripetere anche in occasione della finale. Abbiamo consapevolezza di dove possiamo arrivare, se diamo sempre l’anima. Scudetto? Il nostro momento è buono e vogliamo continuare a rimanere nei piani alti della classifica. E’ presto, facciamo un passo alla volta. Essere in lotta sarebbe un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti e non distrarci. Inzaghi? Ha dato più libertà e spazio, vuole che sia più protagonista ed in questo momento sta andando bene sia a me che alla squadra. Quest’anno ho fatto un ulteriore passo in avanti, mi sento molto bene“.

Brescia-Lazio, settore ospiti già esaurito

Al ripresa del campionato, domenica 5 gennaio, la Lazio sfiderà in trasferta il Brescia (ore 12:30). Come riporta corrieredellosport.it il settore ospiti del Rigamonti a Brescia è già esaurito. La vendita dei biglietti era iniziata lunedì 23 dicembre e, oggi i mille tagliandi a disposizione per la gara sono già stati tutti acquistati.

Brescia, Gastaldello: “Lazio grandissima squadra, non molla mai. Noi proveremo a giocarcela”

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Daniele Gastaldello ha presentato la prossima sfida di campionato che vedrà il suo Brescia impegnato in casa contro la Lazio. Queste le dichiarazioni difensore: “La parola ‘paura’ nel calcio non è adatta: se un giocatore ha paura di entrare in campo, ha sbagliato mestiere. Bisogna avere rispetto per la Lazio che è una grandissima squadra e non lo ha dimostrato solo in Supercoppa, ma anche in tutto il girone d’andata in cui ha vinto le partite all’ultimo minuto, perchè è una squadra che non molla mai. Noi dobbiamo scendere in campo e fare la nostra partita, come abbiamo fatto con altre squadre del livello dei biancocelesti, poi se loro saranno più bravi lo capiremo. Speriamo abbiano festeggiato nei festeggiamenti o counque durante le vacanze natalizie (ride ndr)“.

Paideia, lunedì atteso Vavro

Le vacanze stanno per finire e lunedì si torna in campo per preparare la sfida con il Brescia per continuare sulla strada intrapresa. Una ripresa ancora a mezzo regime per Denis Vavro che sempre lunedì si recherà in Paideia per un esame dopo la distrazione al legamento del ginocchio subita nell’ ultima sfida di Europa League con lo Stade Rennais. Lo slovacco spera, ma il suo rientra dovrebbe essere intorno a metà gennaio. Lo riporta Il Corriere dello Sport

