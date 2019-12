Lotito: “Nel calcio vale sempre la regola del gruppo. Avevo intuito le doti manageriali di Tare”

Un piccolo periodo di vacanze per ricaricare le batterie e tracciare i primi bilanci stagionali. In casa Lazio ci ha pensato il presidente Claudio Lotito che ha parlato ai microfoni di RTV Ora ricordando anche gli inizi con l’attuale ds Igli Tare: “A Tare ofrii il ruolo di direttore al posto di quello da calciatore dicendogli: “‘hai a disposizione mezz’ora per consultare il tuo procuratore e farmi conoscere la tua decisione”. Avevo intuito che aveva delle buone doti manageriali e che sarebbe cresciuto con il passare dell tempo. Sui meriti di questo momento della Lazio dico che non dobbiamo scordarci che nel calcio si vince e si perde come collettivo. Sento voci che dicono che il merito spetta a Lotito, ma il merito è anche di Tare e di Inzaghi. Quando la Lazio perde le colpe sono anche le mie anche se non gioco perché significa che non sono riuscito a riprodurre le condizioni affinché la squadra ottenga il successo. Nel calcio vale sempre la regola del gruppo. Sotto questa prospettiva, Igli Tare rappresenta una figura che ha fatto crescere il valore all’interno di questo gruppo”.

