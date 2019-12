Luis Alberto: “Inzaghi mi ha dato più libertà. Scudetto? E’ presto, facciamo un passo alla volta”

Qualche giorno di relax dopo la vittoria della Supercoppa e poi si torna a lavorare in vista dell’impegno in casa del Brescia, in programma il 5 gennaio. Ai microfoni del giornale spagnolo Marca, Luis Alberto ha fatto il punto dopo il successo di Riyad: “Vincere è stata una grande gioia: ci tenevamo a chiudere bene, visto che la scorsa stagione è stata difficile. Avevo avvertito un fastidio i giorni prima della gara ma ho fatto il possibile per esserci ed alla fine ho anche segnato. Non siamo la bestia nera della Juventus, loro avevano iniziato bene e non ci hanno regalato niente. Abbiamo vinto in campionato e sapevamo che ci saremmo potuti ripetere anche in occasione della finale. Abbiamo consapevolezza di dove possiamo arrivare, se diamo sempre l’anima. Scudetto? Il nostro momento è buono e vogliamo continuare a rimanere nei piani alti della classifica. E’ presto, facciamo un passo alla volta. Essere in lotta sarebbe un sogno che diventa realtà, ma dobbiamo essere prudenti e non distrarci. Inzaghi? Ha dato più libertà e spazio, vuole che sia più protagonista ed in questo momento sta andando bene sia a me che alla squadra. Quest’anno ho fatto un ulteriore passo in avanti, mi sento molto bene“.

