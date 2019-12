Paideia, lunedì atteso Vavro

Le vacanze stanno per finire e lunedì si torna in campo per preparare la sfida con il Brescia per continuare sulla strada intrapresa. Una ripresa ancora a mezzo regime per Denis Vavro che sempre lunedì si recherà in Paideia per un esame dopo la distrazione al legamento del ginocchio subita nell’ ultima sfida di Europa League con lo Stade Rennais. Lo slovacco spera, ma il suo rientra dovrebbe essere intorno a metà gennaio. Lo riporta Il Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



LA LAZIO È SUPERCAMPIONE D’ITALIA – RIGUARDA LA PUNTATA DI LATIUM ‘SPECIALE SUPERCOPPA’