Petruzzi: “I tifosi della Roma sono delusi dopo tante stagioni senza vittorie, mentre la Lazio ottiene successi”

I successi della Lazio, che negli tre decenni ha vinto sempre più trofei della Roma, risuono forte nella mente dei tifosi della Roma scontenti dopo dieci anni senza coppe in bacheca. Del 2019 dei giallorossi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva l’ex romanista Fabio Petruzzi: ” Fonseca giorno dopo giorno sta provando a ricompattare squadra, ambiente e tifoseria. Certamente non è semplice perché i sostenitori sono delusi dopo tante stagioni senza vittorie, mentre dall’altra parte la Lazio vince. I tifosi della Roma meritano qualcosa in più“.

